Safran : nouvelle usine de freins carbone près de Lyon

08/07/2019 | 12:28

Le groupe a annoncé la création d'une nouvelle usine de production de freins carbone aéronautiques en région lyonnaise, sur la commune de Feyzin.



Les freins carbone sont actuellement produits dans trois sites : l'usine historique de Villeurbanne qui est également le centre de recherche mondial pour les matériaux de friction, celle de Walton dans le Kentucky (Etats-Unis) et celle de Sendayan (Malaisie).



' Les freins carbone de Safran équipent déjà plus de 10 000 avions auprès de 500 compagnies aériennes dans le monde. L'usine bénéficiera d'une conception modulaire innovante et se développera par étape au cours des prochaines décennies ' souligne Jean-Paul Alary, Président de Safran Landing Systems.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.