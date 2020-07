Safran : participe à l'ecoDemonstrator 2020 de Boeing avec une nouvelle technologie de réduction du bruit des trains d'atterrissage

La sélection de Safran Landing Systems souligne son haut niveau d'expertise dans l'intégration des trains d'atterrissage et dans la technologie de réduction du bruit sur tous types d'avions.

Safran Landing Systems, qui fournit le train d'atterrissage du Boeing 787 Dreamliner, équipera les trains de l'ecoDemonstrator 2020 d'un dispositif permettant de réduire leur empreinte sonore. L'objectif est de réduire l'empreinte acoustique du train d'atterrissage de plus de 20%. En moyenne, 30% à 40% du bruit extérieur des avions long-courriers modernes peut provenir des atterrisseurs qui, avec l'amélioration de l'empreinte acoustique des moteurs, deviennent l'un des principaux contributeurs au bruit ambiant dans les phases d'approche et d'atterrissage.

Pour le programme 2020 qui débutera ses tests en août, Boeing et Etihad Airways utiliseront pour la première fois un Boeing 787-10. Des mesures acoustiques seront effectuées au sol et en vol pour valider les prévisions de bruit dans l'environnement et le potentiel de réduction avec un train d'atterrissage modifié pour des opérations plus silencieuses. Les tests sur l'ecoDemonstrator valideront l'efficacité des solutions proposées pour les prochaines générations de trains d'atterrissage.

« Cette année est marquée par le lancement de notre septième programme ecoDemonstrator, et s'inscrit dans notre démarche d'innovation et d'accélération technologique au moyen de démonstrateurs en vol réalisés en collaboration avec des partenaires industriels tels que Safran», a déclaré Kourosh Hadi, Directeur du département « Airplane Product Development » de Boeing, dont fait partie le programme ecoDemonstrator. « Les enseignements partagés que nous en tirerons profiteront à tous, au moment où nous nous efforçons de rendre les voyages plus respectueux de l'environnement, plus agréables et plus sûrs pour les passagers. Les tests de réduction du bruit réalisés par Safran peuvent déboucher sur des progrès significatifs pour nos produits et nous nous félicitons de leurs contributions au programme.'

«Nous sommes très fiers de nous associer à Boeing et de soutenir les actions permettant de préserver notre environnement par notre implication dans le programme ecoDemonstrator», a déclaré Jean-Paul Alary, Président de Safran Landing Systems. «Ce programme s'inscrit pleinement dans la feuille de route technologique de Safran, qui vise à rendre la future génération de systèmes d'atterrissage, de freinage et de roulage, plus légère, plus silencieuse, plus économique et encore plus fiable. '