Safran : place 2,35% du capital vers 119 euros par action

02/10/2018 | 09:05

L'Agence des participations de l'Etat (APE) a annoncé hier soir le placement de 2,35% du capital de Safran.



Actuellement proche de ses plus hauts niveaux historiques, l'action Safran a décollé de près de 75% en trois ans.



Avec cette opération intervenue aux environs de 119 euros par action, l'Etat encaissera un produit brut de cession de l'ordre de 1,24 milliard.



Sa participation au capital de l'équipementier aéronautique sera ramenée à 10,8% du capital et 17,7 des droits de vote.



'Le produit de cession de ces titres servira à alimenter le fonds pour l'innovation et l'industrie dédié au financement des innovations de rupture', indique l'APE.





