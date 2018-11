Safran : plus forte hausse du CAC 40, vise une marge de 16 à 18% en 2022

(Actualisation : réaction de marché, commentaires d'analystes, précisions sur les synergies avec Zodiac, déclarations du DG sur la disparition de la marque Zodiac, informations sur la transition LEAP-CFM56)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le motoriste et équipementier aéronautique Safran a livré jeudi ses perspectives de moyen terme saluées par le marché, à l'occasion d'une journée investisseurs.

Safran a communiqué l'ensemble de ses prévisions en données ajustées, qui retraitent certains éléments, comme la valorisation des instruments de dérivés de changes, le groupe jugeant que cette présentation permettait une meilleure comparaison.

Sur cette base, le groupe compte dégager une marge opérationnelle courante (MOC) comprise entre 16 et 18% d'ici à 2022. En 2017, le résultat opérationnel courant avait représenté 13,7% du chiffre d'affaires en données IFRS 15 et en base ajustée. Ces prévisions intègrent les contributions du spécialiste des sièges et des équipements d'intérieur Zodiac Aerospace, dont la fusion-absorption a été avalisée mardi par les actionnaires des deux sociétés.

Ces perspectives sont saluées par les investisseurs jeudi. En fin de matinée, Safran s'adjugeait 3,3% à 109,7 euros, signant la plus forte hausse du CAC 40. Les analystes d'UBS jugent que les objectifs de l'équipementier aéronautique sont "solides comme un roc".

Un potentiel supplémentaire de synergies identifié pour Zodiac

Dans le détail, Safran anticipe une MOC de plus de 20% dans la Propulsion, activité qui représente près de la moitié de son chiffre d'affaires, une marge supérieure à 16% pour les Équipements aéronautiques et de plus de 10% pour la Défense. Le groupe compte également atteindre une marge de 15% environ pour les activités historiques de Zodiac Aerospace, y compris toutes les synergies prises en compte dans les autres activités de Safran. En excluant les effets de ces synergies sur les autres activités, Safran compte atteindre une marge de 13% pour les activités historiques de Zodiac Aerospace.

Safran a au passage confirmé vouloir réaliser 200 millions d'euros de synergies annuelles de coûts avant impôts grâce à l'acquisition de Zodiac Aerospace et que ces synergies seront réalisées "à l'horizon 2022". Au-delà de ces 200 millions d'euros de synergies, "un potentiel supplémentaire a été identifié", a indiqué l'équipementier aéronautique. Ce supplément pourrait atteindre 50 millions d'euros à l'horizon 2022, selon une présentation.

Au sujet d'Aircraft Interiors, la division de Safran qui regroupe les activités de Zodiac hors Aerosystems, "la nouvelle direction et les équipes font tout leur possible pour regagner la confiance des clients en transformant des activités segmentées en un acteur industriel efficace", fait valoir la société.

Philippe Petitcolin, le directeur général de Safran, a également déclaré que la marque Zodiac serait abandonnée au profit de celle de Safran "dès la semaine prochaine". "Je ne souhaite pas qu'il y ait de rails parallèles pour intégrer les équipes", a-t-il affirmé.

Safran table également sur une hausse de 50% de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) entre 2018 et 2022, ce qui devrait permettre de faire progresser chaque année le flux de trésorerie (cash-flow) libre. "Le taux de conversion du résultat opérationnel courant en cash-flow libre devrait rester supérieur à 50% chaque année et dépasser 60% en 2022", anticipe l'équipementier aéronautique.

La politique de dividende réexaminée en 2020

Concernant sa politique de retour aux actionnaires, Safran compte achever en 2019 son programme de rachats d'actions de 2,3 milliards d'euros lancé cette année et dont 50% a déjà été réalisé. Le groupe compte augmenter ce programme de 700 millions d'euros pour "compenser l'effet dilutif des obligations convertibles existantes".

"En conséquence, plus de 75% du cash-flow libre cumulé devraient être distribués aux actionnaires sur la période 2018-2022 par le biais de rachats d'actions et de la pratique actuelle de distribution de dividende", a souligné Safran. L'équipementier aéronautique a ajouté que sa politique de distribution serait réexaminée par le conseil d'administration en 2020 "afin d'assurer un rendement croissant et attractif aux actionnaires".

Au niveau de son activité, Safran mise sur une croissance organique annuelle moyenne de son chiffre d'affaires de 4% à 6% pour la période 2019-2022, sur la base d'un cours spot moyen estimé de 1,25 dollar pour 1 euro. Cette prévision comprend l'hypothèse d'une croissance moyenne de 7 à 9% des activités de services pour moteurs civils sur la période 2018-2022. Le directeur financier de Safran Bernard Delpit a convenu que cette dernière prévision était "prudente".

Safran compte par ailleurs arriver à l'équilibre en 2022 en termes de marges sur les livraisons en première monte de son moteur LEAP, co-développé avec General Electric au sein de la coentreprise CFM International.

Safran mène actuellement une transition de haut vol en diminuant les livraisons de moteurs CFM 56, dont les marges sont positives, au profit des moteurs LEAP aux marges négatives pour le moment.

D'un point de vue financier, Safran s'avère néanmoins plus optimiste sur cette transition. Le groupe estime désormais que ses marges combinées en première monte - CFM56 et LEAP ensemble -- resteront positives sur l'ensemble de la période 2018-2022 en normes IFRS 15. Lors de sa précédente journée investisseurs, en mars 2016, Safran prévoyait que ces marges tomberaient dans le rouge sur la période 2018-2020, sur la base de ces normes comptables IFRS 15.

L'équipementier aéronautique entend maintenir la dépense totale de R&D autofinancée entre 6 et 7% du chiffre d'affaires jusqu'en 2022.

Objectif : devenir numéro un mondial

Actuellement numéro deux mondial du secteur des équipements aéronautiques, Safran a affirmé son ambition de devenir numéro un "au cours des 15 prochaines années".

Le groupe précise par ailleurs "privilégier la croissance organique" et n'envisage ainsi pas à l'heure actuelle de réaliser de nouvelles acquisitions majeures. Il compte poursuivre son désendettement "à l'avenir", et réaffirme vouloir maintenir un profil "investment grade", c'est-à-dire bénéficier d'une notation en catégorie investissement de la part des agences de notation.

