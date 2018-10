Safran : plusieurs nominations pour la direction des RH

29/10/2018 | 15:50

Le groupe Safran annonce ce lundi plusieurs nominations à la direction des ressources humaines, effectives depuis le 1er octobre.



Ainsi, Gilles Garczynsk, Didier Rivron, Vincent Mackie, Yan Pardailhe-Galabrun et Benoît Amiens sont respectivement nommés Directeur des Talents, Directeur des Compétences et de la Formation, Directeur des Affaires Sociales, Directeur de la Performance RH et Directeur de la Coordination Internationale RH.



'Ces nominations font suite à l'arrivée des collaborateurs de Zodiac dans le Groupe, qu'il est essentiel d'intégrer au sein de la fonction RH. Elles illustrent également l'évolution de carrières des DRH du Groupe pour qui ces nominations s'inscrivent comme de nouvelles étapes de leurs parcours professionnels', commente Jean-Luc Bérard, Directeur de Ressources Humaines du Groupe.





