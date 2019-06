Safran : présente sa gamme complète de systèmes électriques

17/06/2019 | 09:52

Safran Electrical & Power présente au Salon du Bourget sa gamme complète de systèmes électriques conçus pour les aéronefs électriques hybrides et tout électriques.



Le groupe présente ses batteries intelligentes GENeUSPACKTM, générateurs intelligents GENeUSTM, système de management de la puissance GENeUSGRIDTM et moteurs intelligents ENGINeUSTM.



Les générateurs intelligents GENeUS constituent la gamme de générateurs la plus étendue et la plus avancée du marché.



Les batteries intelligentes GENeUSPACK sont destinés à la fois à l'électrification de l'aéronef et à la propulsion électrique.



Le système de management de la puissance GENeUSGRIDTM pilote les équipements électriques de l'aéronef et qui gère l'ensemble des générateurs et batteries haute tension.



Les moteurs intelligents ENGINeUS s'adaptent à une grande variété d'applications, de l'actionnement à la propulsion.



