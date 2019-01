Safran : prise de participation dans OXIS Energy

22/01/2019 | 11:00

Safran annonce avoir acquis une participation dans OXIS Energy, leader des composants Lithium-soufre pour batteries à haute densité énergétique, au travers de sa filiale Safran Corporate Ventures dédiée aux investissements dans de jeunes sociétés technologiques.



Safran Corporate Ventures participe ainsi à une levée de fonds de sept millions de livres aux côtés d'Aerotec et de nouveaux investisseurs dont Arkema. Le capital servira à commercialiser et à automatiser le processus de production en série de batteries rechargeables.



En parallèle, OXIS a signé deux accords de développement conjoints avec ses partenaires, le premier pour travailler sur les cellules de batteries haute densité pour l'industrie aéronautique et le second concernant le chimiste Arkema.



