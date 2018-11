Safran : protocole d'accord avec SaudiGulf Airlines pour CFM

16/11/2018 | 15:10

CFM International, coentreprise de GE et Safran, annonce ce jour avoir signé un protocole d'accord avec SaudiGulf Airlines, portant sur l'acquisition de moteurs LEAP-1A destinés à équiper dix Airbus A320neo en commande ferme, ainsi que dix autres appareils du même modèle, en option.



Au prix catalogue, la valeur de ce contrat est estimée à 1,2 milliard de dollars. Les premières livraisons sont prévues en 2023.



'La compagnie loue également 20 appareils A320neo équipés de moteurs LEAP et prévoit de prendre livraison de son premier appareil en 2020. Afin d'assurer le soutien de sa flotte, la compagnie saoudienne a signé un contrat de maintenance à l'heure de vol d'une durée de douze ans, aux termes duquel CFM garantit les coûts de maintenance sur la base d'un montant en dollars par heure de vol', indique par ailleurs CFM.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.