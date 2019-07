Safran : regroupe ses activités en 3 secteurs opérationnels

01/07/2019 | 18:42

Safran souhaite augmenter les synergies des activités Aerosystems et Aircraft Interiors suite à l'acquisition de Zodiac Aerospace.



Le groupe annonce que ses activités seront désormais regroupées en trois secteurs opérationnels : Propulsion aéronautique et spatiale, Equipements aéronautiques, Défense et Aerosystems et Aircraft Interiors.



' Cette nouvelle organisation opérationnelle et juridique s'accompagne d'un changement de l'information sectorielle qui sera appliqué à compter de la clôture des comptes du premier semestre 2019 lors de leur publication le 5 septembre 2019 ' indique la direction.



