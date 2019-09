Safran relève ses objectifs 2019 mais prévient que le 737 MAX va peser

Paris (awp/afp) - Le groupe aéronautique et de technologie Safran a nettement relevé jeudi ses perspectives de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels, mais il a prévenu que les déboires du Boeing 737 MAX allaient peser davantage sur sa trésorerie au second semestre.

Le chiffre d'affaires ajusté "devrait croître d'environ 15% en 2019" par rapport à 2018, contre 7% à 9% attendus auparavant, et le résultat opérationnel courant ajusté de plus de 20%, contre 10% à 12% prévus précédemment, affirme le groupe dans un communiqué.

En excluant les effets de périmètre et de change, "et selon l'hypothèse de Safran de livraisons de moteurs Leap-1B (pour le Boeing 737 MAX), le chiffre d'affaires ajusté devrait augmenter d'environ 10%", contre environ 5% prévu précédemment.

Le moteur Leap, développé par Safran et General Electric au sein de leur co-entreprise CFM International, équipe plus de la moitié des Airbus A320neo et la totalité des Boeing 737 MAX.

Ces derniers sont cloués au sol depuis le 13 mars après deux accidents en l'espace de cinq mois ayant fait 346 morts. Depuis, Boeing a réduit à 42 appareils par mois sa cadence de production, contre 52 avant l'immobilisation de toute la flotte.

Pour les six derniers mois de l'année, les déboires du 737 MAX devraient avoir pour Safran un impact négatif de 300 millions d'euros par trimestre sur le flux de trésorerie (cash-flow) disponible, ajoute le groupe.

Si le 737 MAX est remis en service au quatrième trimestre, comme le prévoit Boeing, le flux de trésorerie disponible "devrait représenter entre 50% et 55% du résultat opérationnel courant", contre 55% prévu auparavant. S'il reste cloué au sol jusqu'à la fin de l'année, il devrait tomber à 50%.

"Toute prolongation en 2019 génère un décalage de trésorerie qui devrait s'inverser au cours des prochains trimestres", prévient Safran.

"C'est une question de timing", résume le directeur général Philippe Petitcolin, cité dans le communiqué. "Notre objectif est de produire environ 1.800 moteurs LEAP en 2019, avec des livraisons de LEAP-1B qui dépendront des besoins de notre client."

Au premier semestre, le groupe a enregistré un bond de 45,2% de son bénéfice net ajusté, à 1,35 milliard d'euros, et de 27,3% de son chiffre d'affaires ajusté, à 12,1 milliards (+14,2% sur une base organique).

Le groupe indique par ailleurs avoir "engagé le processus de sélection" d'un successeur pour Philippe Petitcolin, dont le mandat a néanmoins été prolongé jusqu'au 31 décembre 2020 pour permettre une "transition fluide et ordonnée", selon le communiqué.

Nommé directeur général en avril 2015, Philippe Petitcolin, 66 ans, devait jusqu'alors quitter ses fonctions à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de 2020, qui se tient généralement au printemps.

L'objectif est "de procéder à la sélection d'un futur directeur général au cours des prochains mois", précise le groupe.

afp/jh