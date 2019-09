Safran relève ses objectifs annuels après une forte hausse des résultats au S1

(Actualisation: déclarations du directeur général sur la remise en service du 737 Max)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le motoriste et équipementier aéronautique Safran a relevé jeudi ses objectifs annuels pour tenir compte de la forte hausse de ses résultats au premier semestre, tout en prévenant que sa génération de trésorerie dépendrait de la date de remise en service du Boeing 737 Max.

Pour 2019, Safran anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires ajusté d'environ 15%, contre 7% à 9% précédemment. Sur une base organique, et "selon l'hypothèse de Safran de livraisons de moteurs LEAP-1B à Boeing", le chiffre d'affaires ajusté devrait progresser d'environ 10%, contre une hausse d'environ 5% précédemment attendue. Le résultat opérationnel courant (ROC) ajusté devrait enregistrer une progression de plus de 20%, alors que Safran s'attendait auparavant à une croissance comprise entre 10% et 12%.

Pour tenir compte du relèvement de la prévision de ROC, le groupe a indiqué que son flux de trésorerie libre devrait représenter entre 50% et 55% de son ROC ajusté en 2019, contre 55% attendus précédemment dans l'hypothèse d'une remise en service du 737 Max au quatrième trimestre, et moins de 50% si le Boeing 737 Max était immobilisé jusqu'à la fin de l'année.

Les moteurs LEAP-1B de CFM International, une coentreprise de Safran et General Electric, équipent les Boeing 737 Max. Ces avions sont cloués au sol depuis la mi-mars en raison d'interrogations sur la sûreté de l'appareil à la suite de deux accidents mortels. "L'impact actuel de l'immobilisation du Boeing 737 Max sur le cash-flow libre de Safran et toute prolongation en 2019 génère un décalage de trésorerie qui devrait s'inverser au cours des prochains trimestres", a expliqué Safran.

Lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes, le directeur général du groupe, Philippe Petitcolin, a indiqué n'avoir "aucune information nouvelle" sur un éventuel calendrier de remise en service du 737 Max. "Mais nous avons pris comme hypothèse principale une remise en service au quatrième trimestre", a-t-il ajouté. Les effets négatifs de l'immobilisation de l'avion de Boeing sur la génération de cash de Safran devraient se résorber "au fur et à mesure", dans les trimestres suivant la remise en service de l'avion, a estimé le dirigeant.

Le groupe a indiqué s'attendre à partir du deuxième semestre à un impact négatif de 300 millions d'euros par trimestre lié à l'immobilisation des 737 Max, après un impact de 200 millions d'euros au deuxième trimestre.

Safran a également revu à la hausse sa prévision de croissance des activités de service pour les moteurs civils, à environ 10% contre une hausse de 7% à 9% attendue précédemment. Le groupe a par ailleurs confirmé viser une production "autour de" 1.800 moteurs LEAP en 2019 pour CFM International, ajoutant que sa coentreprise avec General Electric adapterait son plan de livraison de moteurs LEAP-1B à la demande de Boeing.

En données consolidées, Safran a publié au premier semestre un chiffre d'affaires de 12,3 milliards d'euros, un résultat opérationnel courant (ROC) de 1,9 milliard d'euros et un résultat net part du groupe de 1,4 milliard d'euros. Le groupe privilégie toutefois la présentation de ses résultats en données ajustées, qui retraitent certains éléments, comme la valorisation des instruments de dérivés de changes, jugeant que cette présentation permet une meilleure comparaison.

Sur cette base ajustée, le résultat net part du groupe s'est établi à 1,35 milliard d'euros au premier semestre, contre 932 millions d'euros sur les six premiers mois de 2018, soit une hausse de 45,2%.

Le ROC ajusté de Safran a progressé de 36% en données publiées et de 34,6% en données organiques, à 1,9 milliard d'euros, traduisant une marge de de 15,6% contre 14,6% au premier semestre 2018. Le chiffre d'affaires ajusté a augmenté a augmenté de 27,3% sur un an en données publiées et de 14,2% en données organiques, à 12,1 milliards d'euros.

Indicateur suivi par les analystes, la croissance des activités de services pour moteurs civils s'est inscrite à 10,2% au premier semestre, tirée par les ventes de pièces de rechange pour les moteurs CFM56 de dernière génération.

Les analystes sondés par FactSet tablaient en moyenne sur un résultat net ajusté de 1,27 milliard d'euros et sur un ROC ajusté de 1,67 milliard d'euros.

"Les résultats du premier semestre confirment la croissance dynamique observée au premier trimestre, comme en témoigne la progression très forte du chiffre d'affaires et de la rentabilité de toutes les divisions, supérieure aux perspectives initiales de l'année", a commenté Philippe Petitcolin, cité dans un communiqué.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

-COMMUNIQUES FINANCIERS DE SAFRAN:

https://www.safran-group.com/fr/finance/publications/communiques-financiers/Communiqu%C3%A9s%20financiers

Agefi-Dow Jones The financial newswire