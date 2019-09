Safran : relèvement des perspectives pour 2019

05/09/2019 | 07:45

Safran relève ses perspectives pour 2019, visant désormais un chiffre d'affaires ajusté en croissance d'environ 15% (et non plus de 7 à 9%) et un résultat opérationnel courant (ROC) ajusté en croissance supérieure à 20% (au lieu de 10 à 12%).



Sur son premier semestre 2019, il a réalisé un résultat net ajusté (part du groupe) en croissance de 45,2% à 1.353 millions d'euros et un ROC en hausse de 35,9% à 1.883 millions, soit une marge de 15,6% contre 14,6% à la même période de l'année dernière.



Le chiffre d'affaires du groupe de hautes technologies est ressorti à 12.102 millions d'euros, en hausse de 27,3% (+18,5% à périmètre constant). Sur une base organique, il a augmenté de 14,2%, porté par la croissance de toutes les activités opérationnelles.



