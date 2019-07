Safran : réorganise ses opérations pour accroître les synergies avec l'ex-Zodiac

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le motoriste Safran a annoncé lundi avoir décidé de regrouper les activités de son portefeuille pour lesquelles des complémentarités stratégiques et commerciales ont été identifiées, dans le but d'accroître les synergies attendues de l'intégration de Zodiac Aerospace.

Cette nouvelle organisation opérationnelle et juridique s'accompagne d'un changement de l'information sectorielle qui sera appliqué à compter de la clôture des comptes du premier semestre 2019 lors de leur publication le 5 septembre 2019. Les activités de Safran seront désormais regroupées en trois secteurs opérationnels: Aircraft Interiors, Propulsion aéronautique et spatiale, et Equipements aéronautiques, Défense et Aerosystems.

Pour rappel, les activités Aerosystems et Aircraft Interiors issues de l'acquisition de Zodiac Aerospace ont été consolidées à partir du 1er mars 2018 dans les comptes de Safran.

"Les perspectives 2019 et le cadre financier pour la période 2018-2022 ne sont pas modifiés par le changement d'information sectorielle", a précisé Safran dans un communiqué.

