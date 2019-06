Safran : s'associe avec Daher et Airbus pour l'EcoPulse

17/06/2019 | 16:56

Le groupe Safran annonce ce jour s'associer avec Airbus et Daher dans le développement de l'EcoPulse, un démonstrateur d'avion à propulsion hybride distribuée.



'L'intégration d'un système de propulsion distribuée sur un avion de type TBM est une opportunité pour améliorer son efficacité, diversifier ses missions, réduire son empreinte environnementale et diminuer ses coûts d'exploitation', explique Safran.





