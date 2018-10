Safran : signe le traité de fusion de Zodiac Aerospace

19/10/2018 | 18:38

Safran et Zodiac Aerospace ont signé ce jour un traité de fusion relatif au projet de fusion-absorption de Zodiac Aerospace par Safran annoncé le 1er juin dernier.



Ce projet sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Safran qui sera appelée à se réunir le 27 novembre 2018.



' Du fait de l'absence de rémunération de la participation directe de Safran dans Zodiac Aerospace, la fusion aura un impact dilutif limité et donnera lieu à l'émission d'un nombre d'actions nouvelles Safran représentant environ 0,79% du capital de Safran ' précise le groupe.



