Safran : signe un plus haut boursier après ses résultats semestriels

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le motoriste et équipementier aéronautique Safran atteignait de nouveaux sommets boursiers jeudi en début de séance après avoir signé des résultats salués par le marché au premier semestre et revu sensiblement ses objectifs pour 2018.

Le titre prenait 6,23% à 115,9 euros vers 10h10, atteignant un nouveau plus haut historique et signant la plus forte hausse du SBF 120 et du CAC 40. "Safran a livré des résultats solides au premier semestre", résume l'analyste de Deutsche Bank, Milene Kerner, dans une note, jugeant "rassurante" la contribution de Zodiac Aerospace au résultat opérationnel courant ajusté, de 129 millions d'euros alors que le consensus tablait sur 83 millions d'euros. "Cela devrait être probablement un jour de gloire pour Safran", abonde Sandy Morris de Jefferies.

Un coût de transition CFM56/LEAP plus faible

Safran anticipe désormais une croissance organique de 7 à 9% de son chiffre d'affaires ajusté, contre "le haut" d'une fourchette de 2 à 4% attendu précédemment. La société table sur une croissance du chiffre d'affaires ajusté de 4 à 6% sur la base d'un cours spot moyen estimé euro/dollar de 1,21 dollar, alors qu'il prévoyait auparavant une "légère croissance" sur la base d'un cours spot moyen estimé à 1,23 dollar. Safran prévoit une hausse de son résultat opérationnel courant (ROC) ajusté d'environ 20% sur la base d'un cours couvert de 1,18 dollar pour un euro, alors que le groupe comptait auparavant atteindre "le haut" d'une fourchette de 7 à 10%. L'équipementier aéronautique a par ailleurs maintenu sa prévision d'une génération de flux de trésorerie disponible supérieure à 50% du résultat opérationnel courant.

Ces nouvelles perspectives tiennent compte de la révision à la baisse de l'impact négatif sur le ROC ajusté de la transition du CFM56 vers le nouveau moteur LEAP. Safran table désormais sur un impact de 100 à 150 millions d'euros, contre 150 à 200 millions d'euros auparavant. Le directeur financier, Bernard Delpit, a expliqué lors d'une conférence téléphonique que le groupe avait livré un peu moins de Leap - dont la marge est négative - que prévu au premier semestre et avait surtout enregistré un mix favorable sur le CFM56, avec des moteurs livrés à un meilleur prix et à des coûts plus bas.

Ces nouveaux objectifs intègrent également le relèvement des hypothèses de croissance des activités de services pour les moteurs civils, Safran misant à présent sur une fourchette de 10 à 12%, contre 7 à 9% précédemment.

La contribution de Zodiac Aerospace "en ligne avec la feuille de route financière"

Safran a par ailleurs livré jeudi ses prévisions de contribution de Zodiac sur l'ensemble de l'exercice 2018. En consolidant 10 mois des résultats du spécialiste des sièges et des équipements d'intérieur, la contribution au chiffre d'affaire ajusté devrait s'établir entre 3,6 et 4 milliards d'euros, celle au ROC ajusté entre 260 et 300 millions d'euros, et celle au flux de trésorerie libre entre 80 et 120 millions d'euros.

Safran a également indiqué que l'acquisition de Zodiac Aerospace devrait améliorer son résultat net par action 2018 "dans le bas de la fourchette précédemment indiquée", qui était de 5 à 10%. Le groupe aéronautique a par ailleurs confirmé son objectif de synergies de coûts avant impôts de 200 millions d'euros par an, dont environ 90% devraient être atteints à horizon 2020.

Safran a précisé que "la contribution de quatre mois et la contribution anticipée de 10 mois de Zodiac Aerospace à Safran est en ligne avec la feuille de route financière". Safran avait finalisé en mars l'acquisition de Zodiac Aerospace, retirant par là même l'équipementier de la cote.

Net recul du résultat net sur une base ajustée

Pour les six premiers mois de 2018, Safran a publié un résultat net consolidé de 535 millions d'euros, un ROC de 912 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 9,4 milliards d'euros. Le groupe privilégie la présentation de ses résultats en données ajustées, qui retraitent certains éléments, comme la valorisation des instruments de dérivés de changes, jugeant que cette présentation permet une meilleure comparaison.

Sur cette base ajustée, le résultat net part du groupe a reculé de 37,4% sur un an au premier semestre, à 932 millions d'euros, mais le résultat net des activités poursuivies a bondi de 30,7%, à 974 millions d'euros. Le ROC ajusté s'est établi à 1,39 milliard d'euros, en hausse de 32,6% sur un an, pour une marge correspondante de 14,6%, contre 13,6% un an plus tôt.

En éliminant la contribution de 129 millions d'euros de Zodiac Aerospace, le ROC ajusté a progressé de 20,3%. Le chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 23,9%, à 9,5 milliards d'euros, incluant 1,52 milliard d'euros de Zodiac Aerospace et un effet de change négatif de 445 millions d'euros. Sur une base organique, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 10,1%.

"Au premier semestre 2018, nous avons réalisé une performance très solide marquée par une croissance de toutes les activités de Safran", a commenté le directeur général du groupe, Philippe Petitcolin, cité dans un communiqué.

Les analystes sondés par FactSet tablaient en moyenne sur un résultat net ajusté de 811 millions d'euros, un ROC ajusté de 1,25 milliard d'euros et sur un chiffre d'affaires ajusté de 8,93 milliards d'euros.

La division propulsion, moteur de la croissance

Le chiffre d'affaires a été tiré par la division propulsion, qui représente près de 60% des revenus du groupe, et qui a elle-même été portée par le dynamisme des activités de services pour moteurs civils qui ont connu une croissance de 12,5% en dollars grâce aux ventes de pièces de rechange, a expliqué Safran.

Au sujet de la montée en cadence de la production des LEAP, son moteur de nouvelle génération qui remplace progressivement le CFM 56 et que Safran développe au sein de CFM, sa coentreprise avec General Electric, le groupe français a indiqué avoir livré 438 unités sur les six premiers mois de l'année, contre 147 un an plus tôt. Le groupe vise toujours la livraison de 1.100 moteurs LEAP pour l'ensemble de 2018, contre 459 en 2017.

Philippe Petitcolin a par ailleurs expliqué que son groupe comptait toujours "rattraper d'ici à la fin de l'année" les retards de livraison des moteurs LEAP à destination de ses clients. Safran avait dernièrement indiqué accuser un retard de quatre à six semaines.

"Nous n'avons pas aggravé ce retard, nous avons commencé à le résorber mais la cadence des mois de juillet et août ne nous a pas permis de résorber ce retard à la vitesse que nous avions prévue à l'origine", a-t-il expliqué, ajoutant toutefois être "confiant" pour la suite.

Le LEAP équipe la famille d'avions A320neo d'Airbus et les 737 MAX de Boeing.

