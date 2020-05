Safran : succès de son offre d'OCEANE de près de 800 ME

13/05/2020 | 09:38

Safran a réalisé hier avec succès une offre d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 15 mai 2027 d'un montant nominal de 799 999 902,95 euros.



Le produit net de l'Émission sera utilisé pour les besoins généraux de la Société.



Les Obligations seront émises au pair et porteront intérêt à un taux annuel de 0,875%, payable annuellement à terme échu le 15 mai de chaque année à partir du 15 mai 2021.



' À moins qu'elles n'aient été précédemment converties et/ou échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les Obligations seront remboursées au pair le 15 mai 2027 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) ' précise le groupe.



