Safran : trois filiales récompensées par Airbus

20/06/2019 | 08:56

Safran annonce avoir reçu de la part d'Airbus, trois distinctions pour ses filiales Safran Electronics & Defense, Safran Electrical & Power et Safran Nacelles, récompensant l'excellence en matière de support clients des avions Airbus en service dans le monde.



Le prix Airbus Supplier Customer Support Award est décerné au salon du Bourget et est basé sur le processus d'évaluation des fournisseurs du constructeur aéronautique qui prend en compte les commentaires de plus de 170 clients Airbus sur la performance des services.



