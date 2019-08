Safran : un nouveau Directeur Groupe International

29/08/2019 | 18:05

Le groupe Safran annonce ce jeudi soir la nomination d'Alexandre Ziegler, à compter du 2 septembre, au poste de Directeur Groupe International et Relations Institutionnelles.



Il remplace Stéphane Abrial, parti à la retraite.



“Alexandre Ziegler est également membre du Comité Exécutif du Groupe. La Direction Internationale et des Relations Institutionnelles a également la responsabilité de la direction des programmes Groupe ainsi que les relations avec Boeing, Airbus et COMAC”, commente le groupe.





