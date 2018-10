Safran : une turbine pour l'avion hybride électrique de Zunum

04/10/2018 | 16:24

Zunum Aero a sélectionné Safran Helicopter Engines pour son nouvel avion commercial hybride électrique. La mise sur le marché est prévue pour le début des années 2020.



Safran Helicopter Engines va fournir une turbine de nouvelle génération pour entrainer le générateur électrique du ZA10 de Zunum.



Ce turbogénérateur fournira la puissance nécessaire à cet avion hybride électrique de 12 sièges, capable de voler sur 1125 km.



Zunum ambitionne ainsi de se positionner sur plus de 30 000 aéroports dans le monde, avec des vols fréquents et à prix abordables.



' La sélection par Zunum d'une turbine Safran, compacte, légère, à haut rendement et capable de fournir 500 kW de puissance électrique, couplée à un ensemble de batteries, est déterminante dans la capacité de l'avion à fournir une puissance hybride électrique de l'ordre du mégawatt ' indique le groupe.



