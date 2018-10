Safran: ventes en hausse de 45,4% au 3e trimestre après l'intégration de Zodiac

Paris (awp/afp) - Safran a réalisé au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 5,348 milliards d'euros, en progression de plus de 45%, sur une base publiée comprenant 1,2 milliard de contribution de Zodiac Aerospace récemment acquis, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

Le groupe a par ailleurs confirmé son objectif de livraison en 2018 de 1.100 moteurs LEAP dont la production "s'est encore accélérée au 3e trimestre", selon le directeur général du groupe Philippe Petitcolin.

Hors effets de change et intégration de Zodiac, la progression du chiffre d'affaires en organique est de 11%.

"Durant les neuf premiers mois de 2018, nos activités de propulsion, d'équipements aéronautiques et de défense affichent une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à 10%, témoignant de la demande soutenue pour nos produits ainsi que d'un environnement porteur", a expliqué M. Petitcolin, confirmant que le groupe était "en très bonne voie" pour réaliser ses objectifs.

Safran a relevé en septembre ses perspectives de chiffre d'affaires ajusté, visant une croissance organique de 7 à 9% contre un chiffre "dans le haut de la fourchette de 2 à 4%"précédemment.

Dans le secteur de la propulsion aéronautique et spatiale, "sur une base organique, le chiffre d'affaires a augmenté de 12,1%, notamment grâce aux moteurs en première monte des avions court et moyen-courriers (CFM56 et LEAP) et à la poursuite de la dynamique des services pour moteurs civils", selon le communiqué.

Dans celui des équipements aéronautiques, le chiffre d'affaires du 3e trimestre 2018 s'est élevé à 1,345 milliard d'euros, en hausse de 12,3%.

Le chiffre d'affaires du secteur Défense a quant à lui atteint 309 millions d'euros, en hausse de 10,8%.

afp/rp