Safran : vers un nouveau laboratoire à Velizy

26/09/2019 | 13:53

Safran annonce ce jeudi la pose de la première pierre d'un nouveau laboratoire d'essais à Velizy, en région parisienne.



'D'une surface d'environ 2 000 m2, ce nouveau laboratoire regroupera l'ensemble des capacités d'essais de Safran Landing Systems pour ses futurs matériels, du prototype de R&T jusqu'au produit fini dans un éventail de conditions opérationnelles très larges. Il s'inscrit notamment dans la stratégie du Groupe d'électrification progressive des fonctions de l'aéronef, et bénéficiera d'une organisation optimisée pour les essais hydrauliques et électriques', explique Safran.



Ce laboratoire représente un investissement de près de 4 millions d'euros. Il devrait être opérationnel d'ici octobre 2020.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.