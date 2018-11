Safran : vise une croissance organique de 4 à 6% par an

29/11/2018 | 08:06

Avant sa journée investisseurs ce jour, Safran déclare viser une croissance organique du chiffre d'affaires de 4% à 6% en moyenne sur 2019-2022, ainsi qu'une marge opérationnelle courante qui tend vers une fourchette entre 16% et 18% d'ici 2022.



Le groupe prévoit aussi une forte génération de cash portée par une hausse de 50% de l'EBITDA entre 2018 et 2022, avec un taux de conversion du résultat opérationnel courant en cash-flow libre supérieur à 50% chaque année et dépassant 60% en 2022.



Concernant sa politique d'allocation du capital, Safran a l'intention d'exécuter l'intégralité de son programme de rachat d'actions de 2,3 milliards d'euros commencé en 2018, puis d'augmenter ce programme de 700 millions supplémentaires.



