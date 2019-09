Trophées des femmes de l'industrie de l'Usine Nouvelle : Ghislaine Doukhan remporte le prix de la « femme d'innovation »

Paris, le 25 septembre 2019

Ghislaine Doukhan, Directeur exécutif de Safran Analytics, a été récompensée le 24 septembre dans la catégorie « femme d'innovation » lors de la cérémonie des Trophées des femmes de l'industrie organisée par l'Usine Nouvelle. Ces Trophées récompensent des carrières féminines exemplaires dans tous les secteurs de l'industrie et permettent de valoriser des parcours professionnels de femmes remarquables.

Le Trophée « femme d'innovation » est attribué à une femme à l'origine d'une innovation spectaculaire, qu'il s'agisse d'une innovation scientifique, technique, économique, financière ou humaine, qui bouscule les pratiques habituelles du secteur. Ghislaine Doukhan se distingue par ses travaux au sein de Safran Analytics, l'entité du Groupe dédiée au Big Data, dont elle a pris la tête en 2015, seule, avec l'objectif d'exploiter les données pour en faire un moteur de croissance au sein de Safran.

Stéphanie Jayet

Ghislaine Doukhan débute sa carrière en 1991 chez Snecma1 à la Direction des Affaires internationales avant de rejoindre 3 ans plus tard la Direction de Production. En 2000, elle intègre la Direction des Affaires économiques et financières, d'abord en tant que Responsable du département Trésorerie, puis Adjointe au Directeur du Contrôle de Gestion. En 2004, elle devient Chef du département Moyens d'Essais de la Direction Technique. Elle intègre en 2007 la Division des Moteurs Civils en tant que Directeur des programmes Moteurs Forte Puissance. En 2010, elle est nommée à la tête de la Division Services et Rechanges où elle met notamment en place une Direction du « Business Development » et crée l'Atelier Innovation Services et le premier « FabLab » Services d'Europe.

En janvier 2015, elle prend la direction de Safran Analytics, une nouvelle entité dédiée à la création de valeur à partir des données.

Ghislaine Doukhan, 52 ans, est diplômée d'HEC (promotion 1991).

1Aujourd'hui Safran Aircraft Engines