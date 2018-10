Safran : Jefferies dégrade sa recommandation

17/10/2018 | 15:45

Jefferies dégrade sa recommandation sur Safran de 'conserver' à 'sous-performance', malgré un objectif de cours porté de 75 à 95 euros sur le titre du groupe de hautes technologies pour l'aéronautique et la sécurité.



Après des résultats semestriels solides et un objectif de profit opérationnel relevé pour l'ensemble de 2018, l'intermédiaire financier a réinitialisé son approche en suivant la prévision de profit opérationnel.



'Nous avons pris ce que nous pensons être les dynamiques financières clés et les avons intégrées dans nos prévisions 2019 et 2020', explique le broker. 'Le résultat pourrait, nous le concédons, pointer vers un dossier actions en plaqué or'.



