Safran : notant un certain optimisme, Oddo reste à l'achat

18/09/2018 | 11:52

L'analyste Oddo BHF annonce ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Safran, retenant un optimisme affiché par Philippe Petitcolin, CEO de Safran, lors d'un événement organisé à Londres, concernant la trajectoire court et moyen terme du groupe.



'Le CMD organisé le 29 novembre devrait apporter de nouveaux éléments crédibilisant l'application d'une prime par rapport aux pairs de l'aéronautique civile. Nous pensons notamment à une vision moyen terme plus constructive sur Zodiac, à des détails sur la rentabilité du programme Leap ou encore à une conversion cash plus vigoureuse', explique Oddo BHF.



Le broker réitère par ailleurs son objectif de cours de 131 euros, témoignant d'un potentiel de 11%.





