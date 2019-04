Saga : sanctionné avec une dégradation de broker

08/04/2019 | 14:14

Saga dévisse de plus de 7% à Londres, sur fond d'une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 105 à 65 pence, le broker sanctionnant un nouvel avertissement sur résultats entrainé par le courtage.



'Nous trouvons des risques d'exécution autour de la nouvelle stratégie, avec une expérience limitée de la direction', juge l'intermédiaire financier dans sa note sur le spécialiste britannique des voyages et des assurances.



