Saga : UBS passe à l'achat

02/10/2018 | 10:49

Précédemment neutre sur l'action britannique Saga, UBS est passé à l'achat ce matin en relevant son objectif de cours à 12 mois de 125 à 150 pence, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 10%.



Depuis le 'profit warning' lancé en décembre dernier par ce spécialiste des voyages et des assurances, son titre a sous-performé l'indice londonien FTSE de l'ordre de 30%, constate UBS. Mais entre temps, les points d'activité signalent une nette reprise des ventes et une amélioration de l'environnement de prix. UBS estime de plus que la nomination d'un nouveau directeur financier, 'bien reçue', devrait améliorer la communication et la crédibilité du groupe.



UBS estime enfin que la valorisation du titre Saga est trop faible, et estime que le sentiment sur le titre devrait s'améliorer.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

