SailPoint : nomme Andrew Kahl directeur principal de la clientèle

SailPoint Technologies Holdings, Inc. (NYSE : SAIL), le chef de file de la gouvernance des identités d’entreprise, a annoncé aujourd’hui la nomination d'Andrew Kahl au poste de directeur principal de la clientèle. À ce poste, Andrew sera responsable de promouvoir l’expérience client intégrée auprès de tous les clients de SailPoint tout en continuant à habiliter et à élargir la communauté croissante de partenaires d’après-vente de SailPoint. Il supervisera également les équipes de la satisfaction clients, des services professionnels et de l’assistance de SailPoint dans le monde entier.

« En plus de souligner notre engagement absolu envers une relation client réussie chez SailPoint, cette nomination constitue une étape essentielle alors que nous comptons atteindre des milliers de clients. Dans cette fonction, Andrew va nous aider à constamment offrir la meilleure expérience client de sa catégorie, puisque c'est désormais ce que nos clients attendent de SailPoint, » a déclaré Mark McClain, PDG et cofondateur de SailPoint. « La satisfaction client est dans notre ADN en tant qu’organisation et je suis convaincu qu’Andrew en fera sa mission essentielle dans son nouveau rôle avec nous. »

Andrew apporte une très grande expérience en développement et direction d’organisations internationales axées sur la clientèle et sur la mise en place de stratégies qui stimulent l’excellence opérationnelle ainsi que des expériences clients véritablement uniques. Récemment, il a occupé les postes de vice-président senior et de directeur général des services mondiaux de satisfaction client chez Juniper Networks. Auparavant, il a passé plus de trois ans à diriger et transformer l’exécution de la satisfaction client chez NetApp, et a également cofondé et dirigé pendant 12 années CREDANT Technologies avant que Dell n’en fasse l’acquisition.

« SailPoint est bâtie sur un ensemble de valeurs fondamentales et sur une culture d’entreprise qui place fortement l’accent sur la réussite de ses clients, » a déclaré M. Kahl. « Je suis ravi de devenir la « voix de la clientèle » au sein de l’équipe exécutive de SailPoint et, en m'inspirant de cette culture orientée client, j’ai hâte d'offrir la meilleure expérience possible à l'ensemble de la clientèle de SailPoint. »

SailPoint: The Power of Identity™

SailPoint, leader de la gouvernance des identités, fournit la « Force de l’identité » aux entreprises du monde entier. La plateforme ouverte de gouvernance des identités, de SailPoint donne aux sociétés le pouvoir d’accéder à de nouveaux marchés, d’étendre leurs équipes, d’intégrer de nouvelles technologies, et d’innover plus rapidement afin d’être concurrentielles à l’échelle mondiale, et ce, en toute sécurité et confidentialité. En tant que pionnier de l’industrie et leader sur le marché de la gouvernance des identités, SailPoint assure la sécurité, l’efficacité opérationnelle et la conformité, aux entreprises dotées d’environnements informatiques complexes. SailPoint compte parmi ses clients les plus grandes sociétés mondiales dans les secteurs les plus variés, parmi lesquelles figurent : 7 des 15 plus grandes banques, 4 des 6 principaux prestataires d’assurance médicale et de gestion des soins de santé, 9 des 15 principaux assureurs multirisques, 5 des 13 plus grandes sociétés pharmaceutiques, et 11 des 15 plus importantes agences fédérales.

Pour rester au courant des dernières actualités de SailPoint, retrouvez-nous sur Twitter et LinkedIn et abonnez-vous au blog de SailPoint.

SailPoint, le logo SailPoint, IdentityIQ, IdentityNow, IdentityAI, SecurityIQ et tous les termes techniques sont des marques commerciales ou des marques déposées de SailPoint Technologies Holdings, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous les autres produits ou services sont des marques commerciales de leurs entreprises respectives.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190117005839/fr/