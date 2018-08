Sailpoint Technologies : IdentityIQ de SailPoint dompte le tsunami des robots, applications et infrastructures nuagiques

La dernière version d’IdentityIQ vient élargir la gouvernance des identités pour les environnements AWS et SAP

SailPoint Technologies Holdings, Inc. (NYSE : SAIL), le leader de la gouvernance des identités des entreprises, continue de stimuler l’innovation avec IdentityIQ™ pour aider les organisations à adopter de nouvelles approches dans la gouvernance des identités afin de prendre en compte l’explosion des nouveaux utilisateurs, applications et données portée par la transformation numérique. Avec IdentityIQ 7.3, SailPoint développe une définition des identités au-delà des êtres humains, et permet de régir les identités non humaines des robots logiciels, y compris les robots d’automatisation robotique des processus (RPA). Avec le nouveau pack accélérateur IdentityIQ Accelerator Pack, SailPoint permet aux organisations d’embarquer rapidement dans IdentityIQ les milliers d’applications dont dépendent leurs utilisateurs professionnels, en accélérant sensiblement le déploiement de la gouvernance des identités et les délais de rentabilisation. IdentityIQ 7.3 approfondit en outre la fonctionnalité de la gouvernance d’accès aux environnements critiques Amazon Web Services (AWS) et SAP, en assurant leur sécurité de la même manière que le reste de l’infrastructure de l’organisation.

Les entreprises sont de plus en plus tributaires des robots logiciels et d’autres types d’identités non humaines pour stimuler les efficiences opérationnelles et garder le contact avec la transformation numérique. Pour l'essentiel, ces robots n'étaient jusqu’ici pas gérés par les programmes de gouvernance des identités, laissant les organisations exposées aux risques liés à la sécurité et à la conformité. IdentityIQ permet maintenant aux organisations de régir les robots et leur accès à toutes les applications et données d’entreprise en imposant des processus tels que les demandes, l’approbation et la certification des accès et aussi en élargissant les définitions des politiques d’accès à ces utilisateurs non humains.

« Nous continuons à observer une augmentation de l’utilisation de robots dans notre environnement informatique et il est important de pouvoir les gérer et les régir de la même façon que nous régissons leurs homologues humains » a déclaré Sheri Munro, directrice des opérations de la sécurité, des services et technologies de l’entreprise chez Manulife. « Ces technologies génèrent pour nous des efficiences opérationnelles, mais nous devons les incorporer dans notre stratégie de gouvernance des identités afin de nous assurer qu’elles restent sécurisées et conformes. »

Le nouveau Accelerator Pack d’IdentityIQ habilite les entreprises à accélérer leur implémentation dans l’ensemble d'un environnement des applications de plus en plus large et hybride. À travers des options préconfigurées et des cas de meilleures pratiques d’utilisation, les entreprises peuvent désormais embarquer les nouvelles applications et configurer leurs processus de gouvernance en quelques heures au lieu de quelques semaines. Accelerator Pack permet également aux analystes métier d’engager facilement les tâches techniques du déploiement d’IdentityIQ, en diminuant sensiblement le temps et les coûts de déploiement et en réduisant les besoins en ressources extrêmement techniques de la gouvernance des identités. Accelerator Pack assure surtout une fonctionnalité « d'alarme à bris de glace » et permet aux organisations de prendre des mesures instantanées ciblées en cas de violation des données, en résiliant immédiatement une identité et en recertifiant l'accès lorsqu’il est déterminé qu’une menace a disparu.

« La réduction du temps et des efforts nécessaires à la mise en œuvre des applications est essentielle pour continuer à répondre avec efficacité aux demandes de notre entreprise » a déclaré Stuart Harrison, chef de l’information et de la sécurité chez Medibank. « Traditionnellement, l’intégration de la gouvernance des identités peut prendre plusieurs semaines selon l’application, toutefois Accelerator Pack d’IdentityIQ nous permet de mettre en place bien plus rapidement notre gouvernance des identités sur de nombreuses applications en raison de cette approche mieux rationalisée de l’implémentation. »

IdentityIQ 7.3 propose des capacités de gouvernance avancées qui élargissent le cycle de vie de la gouvernance des identités, et des capacités de gestion de la conformité dans les environnements critiques AWS et SAP. Les environnements AWS sont désormais sécurisés et régis par IdentityIQ de la même manière que le reste d’une infrastructure d’entreprise, avec notamment des examens de la certification, des demandes d’accès et la création et la mise en œuvre de politiques de séparation des services (SoD). De plus, IdentityIQ propose maintenant des outils d’administration SAP avancés conçus pour assurer une visibilité et une maîtrise approfondies des données organisationnelles et assurer la création des politiques SoD en tirant parti des attributs granulaires de SAP.

« Les entreprises sont confrontées à l’évolution des risques aujourd’hui. Leur liste est longue et ne cesse de grandir, qu’il s’agisse de violation de données coûteuses et du risque de ne pas répondre aux mandats de conformité réglementaire, ou de la transformation numérique alimentée par les services nuagiques et les nouveaux robots intelligents. Les entreprises doivent adapter leur approche de la gestion des identités pour prendre ces risques en compte » a déclaré Paul Trulove, directeur des produits chez SailPoint. « SailPoint fait passer un nouveau cap à la gouvernance des identités, en aidant les organisations à sécuriser et à valider les identités numériques de tous les utilisateurs, humains et non humains, sur l’ensemble des applications, sur place et dans le nuage, et de toutes les données, structurées ou non structurées. Nous sommes déterminés à stimuler l’innovation qui aide les organisations à adopter de nouvelles approches dans la gestion des identités, tout en les aidant simultanément à obtenir des bénéfices tangibles de leur programme de gestion des identités. »

IdentityIQ 7.3 inclut également les fonctionnalités suivantes :

Une intégration approfondie avec les fournisseurs de solutions de gestion des comptes privilégiés, tels que CyberArk et BeyondTrust, à partir de la plateforme ouverte de gestion des identités de SailPoint, assurant des politiques de gouvernance cohérentes sur l’ensemble des types d’accès.

Un processus de certification d’accès rationalisé qui permet aux utilisateurs non techniques de l'entreprise de créer facilement des certifications robustes et ciblées en utilisant un langage professionnel simple et une interface facile à suivre.

Pour mieux découvrir comment IdentityIQ 7.3 aide votre organisation à adopter les nouvelles approches de la gouvernance des identités, consultez notre webinaire « Taming the Tsunami of Bots, Apps, and Cloud using the Power of Identity » (Dompter le tsunami des robots, applications et des infrastructures nuagiques avec le pouvoir de la gestion des identités) le 13 septembre à 11 h heure centrale.

