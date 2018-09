Sailpoint Technologies : Un cabinet d’étude indépendant désigne SailPoint comme un des Leaders de la gestion et de la gouvernance des identités

SailPoint et sa plateforme ouverte d’identités ont reçu la note la plus élevée dans l’ensemble des trois catégories d’évaluation

SailPoint Technologies Holdings, Inc. (NYSE : SAIL), à la pointe de la gouvernance des identités pour entreprises, a été désigné comme leader dans « The Forrester Wave™ : Identity Management and Governance, Q3 2018 », par Forrester Research, Inc. Après avoir réalisé une évaluation exhaustive des fournisseurs et de leurs produits sur le marché de la gestion et de la gouvernance des identités (Identity Management and Governance, IMG), Forrester a attribué à SailPoint le meilleur classement dans l’ensemble des trois catégories d’évaluation : Stratégie, Offre Actuelle et Présence sur le Marché.

Dans la catégorie Offre actuelle, l’Open Identity Platform de SailPoint, qui comprend IdentityIQ, IdentityNow, SecurityIQ et IdentityAI, a reçu la plus haute note possible pour 10 des 12 critères, notamment pour le provisioning des comptes utilisateurs, l’analytique des identités et le critère des options de déploiement. Selon Forrester, pour obtenir une note de 5 sur 5, soit le total maximum de points pouvant être attribués pour le critère des options de déploiement, un fournisseur doit prendre en charge « une quantité exceptionnelle d’options de déploiement pour sa solution IMG, y compris, sans s’y limiter, les offres d’appliance virtuelle, d’infrastructure de cloud privé, de SaaS public et de services gérés ».

Pour la catégorie Stratégie, SailPoint s’est vu attribuer la plus haute note possible sur 4 des 6 critères évalués. Selon Forrester, pour obtenir une note de 5 sur 5, soit le total maximum de points pouvant être attribués pour le critère des améliorations prévues de l’IMG, un fournisseur doit avoir une feuille de route d’IMG « comprenant une vision claire, ainsi que des activités de développement innovantes et une stratégie d’utilisation des technologies émergentes, fortement alignée sur les attentes des clients et les exigences du marché de l’IMG. La feuille de route de la solution comprend une vision plus exhaustive que d’autres dans cette évaluation des technologies émergentes, telles que l’analytique des identités, la RPA, et d’autres technologies émergentes permettant de résoudre les difficultés inhérentes à l’identité des clients ».

« SailPoint s’engage à offrir la plateforme d’identités, la meilleure de sa catégorie, capable de satisfaire de manière constante les exigences d’efficacité, de sécurité et de conformité informatiques des entreprises du monde entier », a déclaré Paul Trulove, Directeur des produits, de SailPoint. « Selon moi, ce rapport valide l’approche de SailPoint relative aux identités, telle qu’elle s’illustre dans la plateforme de gouvernance des identités la plus complète, qui soit disponible aujourd’hui, et souligne notre engagement en faveur d’une innovation constante alors que nous continuons à faire progresser ce marché. »

SailPoint, le leader de la gouvernance des identités pour entreprises, apporte la solution Power of Identity à sa clientèle du monde entier. La plateforme ouverte de gestion des identités, de SailPoint confère aux entreprises le pouvoir de pénétrer sur de nouveaux marchés, d’augmenter leurs effectifs, d’adopter de nouvelles technologies, d’innover plus rapidement et de se distinguer de la concurrence à l’échelle mondiale. À la fois pionnière du secteur et leader du marché de la gouvernance des identités, SailPoint confère sécurité, efficience opérationnelle et conformité aux entreprises évoluant dans des environnements informatiques complexes. SailPoint compte parmi ses clients les plus grandes sociétés mondiales dans les secteurs les plus variés, parmi lesquelles figurent : 7 des 15 plus grandes banques, 4 des 6 principaux prestataires d’assurance médicale et de gestion des soins de santé, 9 des 15 principaux assureurs multirisques, 5 des 15 plus grandes sociétés pharmaceutiques, et 11 des 15 plus importantes agences fédérales.

