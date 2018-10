Sailpoint Technologies : célèbre les champions des identités lors de l'événement Navigate '18 Europe

Les acteurs des identités issus du monde entier ont rejoint aujourd'hui SailPoint Technologies Holdings, Inc. (NYSE : SAIL), leader en gouvernance des identités d'entreprise, à Barcelone en Espagne, à l'occasion de la conférence sur la gouvernance des identités Navigate '18. Cet événement vient conclure la série de conférences mondiales Navigate '18, suite aux éditions d'Austin et de Sydney qui ont affiché complet plus tôt cette année. Les clients de SailPoint, parmi lesquels BNP Paribas CIB, Nedbank Limited, NXP Semiconductors, Schneider Electric, Specsavers, Uniper et l'Université de Reading, partageront avec les participants la manière dont ils gèrent les nouvelles frontières des identités au sein de leurs organisations. Les participants de Navigate '18 écouteront l'équipe de direction exécutive de SailPoint concernant les prochaines étapes en termes d'identités alors qu’approche la fin de l'année.

« À l'heure où nous nous adaptons aux évolutions engendrées par la transformation numérique, le fait de mettre en œuvre une solution de gouvernance des identités unique et globale au sein de BNP Paribas CIB constitue un élément clé pour nous permettre d'adopter de nouvelles technologies, tout en conservant sécurité et conformité », a déclaré Aurelie Houee, responsable de la gestion des identités et du contrôle des accès chez BNP Paribas Amériques. « L'événement Navigate est une formidable opportunité de réseauter avec d'autres experts des identités, en comparant entre nous nos observations sur la manière d'utiliser efficacement le pouvoir des identités afin de forger un parcours sécurisé de transformation numérique. »

Pour la deuxième année, SailPoint honore ses clients qui incarnent les valeurs clés de la société en termes d'innovation, d'intégrité, d'impact et d'individus au sein de leurs propres organisations. Ces clients symbolisent ce que signifie l'exploitation du pouvoir des identités au sein de leurs organisations, qu'il s'agisse de déployer une combinaison de solutions SailPoint pour délivrer une valeur supérieure, ou de partager leurs modèles de réussite en matière d'identités partout dans le monde. Les lauréats des prix Navigate '18 Europe sont les suivants :

Nedbank Limited pour le Prix de l'impact : Nedbank Limited reçoit le prix de l'impact pour avoir mis en œuvre à la fois IdentityIQ et SecurityIQ, afin de tirer parti de la gouvernance des identités au cœur d'une transformation numérique plus large.

Nedbank Limited reçoit le prix de l'impact pour avoir mis en œuvre à la fois IdentityIQ et SecurityIQ, afin de tirer parti de la gouvernance des identités au cœur d'une transformation numérique plus large. Martin Ammerlaan, coordinateur des identités chez Holland Casino, pour le Prix individuel : Martin Ammerlaan reçoit le prix individuel pour sa supervision d'un programme efficace de gouvernance des identités au sein de son organisation, ainsi que pour le partage de ses bonnes pratiques auprès d'un public plus large.

« L'événement Navigate est une formidable opportunité qui permet aux experts des identités du monde entier de se réunir et de partager la manière dont ils utilisent les identités pour résoudre leurs défis uniques en termes de cybersécurité, d'efficience informatique, et de conformité. Aujourd'hui, ces conversations sont largement focalisées sur les nouvelles frontières de la gouvernance des identités, qui couvrent les utilisateurs, les applications et les données », a déclaré Mark McClain, PDG et cofondateur de SailPoint. « Outre la collaboration avec nos clients qui en sont à des étapes diverses de leur parcours respectif en termes d'identités, Navigate nous donne également l'opportunité de saluer leurs efforts dans l'utilisation des identités pour propulser leurs organisations vers l'avenir. »

Pour suivre les actualités de Navigate ’18 Europe, suivez SailPoint sur Twitter et LinkedIn, via le hashtag officiel #SPNav18, ainsi que sur le blog de SailPoint pour découvrir les temps forts de la conférence.

SailPoint : The Power of Identity™

SailPoint, le leader de la gouvernance des identités pour entreprises, apporte la solution Power of Identity à sa clientèle du monde entier. La plateforme ouverte de gestion des identités de SailPoint confère aux entreprises le pouvoir de pénétrer sur de nouveaux marchés, d’augmenter leurs effectifs, d’adopter de nouvelles technologies, d’innover plus rapidement et de se distinguer de la concurrence à l’échelle mondiale. À la fois pionnière du secteur et leader du marché de la gouvernance des identités, SailPoint confère sécurité, efficience opérationnelle et conformité aux entreprises évoluant dans des environnements informatiques complexes. SailPoint compte parmi ses clients les plus grandes sociétés mondiales dans les secteurs les plus variés, parmi lesquelles figurent : 7 des 15 plus grandes banques, 4 des 6 principaux prestataires d’assurance médicale et de gestion des soins de santé, 9 des 15 principaux assureurs multirisques, 5 des 15 plus grandes sociétés pharmaceutiques, et 11 des 15 plus importantes agences fédérales.

Pour rester au courant des dernières actualités de SailPoint, retrouvez-nous sur Twitter et LinkedIn et abonnez-vous au blog de SailPoint.

SailPoint, le logo SailPoint, IdentityIQ, IdentityNow, IdentityAI, SecurityIQ et toutes les techniques sont des marques commerciales ou des marques déposées de SailPoint Technologies Holdings, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous les autres produits ou services sont des marques commerciales de leurs entreprises respectives.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181026005322/fr/