Sailpoint Technologies : et Rackspace collaborent pour offrir une gouvernance des identités basée dans le cloud

SailPoint Technologies Holdings, Inc. (NYSE : SAIL), leader de la gouvernance des identités des entreprises, a annoncé un accord stratégique avec Rackspace®, offrant des services multi-cloud pour des applications, données, sécurité et infrastructure. L’accord permet aux organisations d’héberger dans le cloud leurs programmes de gouvernance d’identités tout en exploitant l’expertise cloud de Rackspace en vue d’accompagner les entreprises à chaque étape de leur transformation cloud. Misant sur la stratégie de prestation souple de SailPoint annoncée en début d’année, Rackspace rejoint le programme de partenariat d’hébergement cloud de SailPoint en vue de fournir une solution de prestataires de services gérés (Managed Service Provider, MSP) aux entreprises qui souhaitent déployer les solutions IdentityIQ ou SecurityIQ de SailPoint dans des environnements Amazon AWS et Microsoft Azure.

« À l’heure actuelle, les organisations disposent d’environnements informatiques complexes et de plus en plus hybrides et ne se ressemblent pas. Un grand nombre d’entre elles évoluent vers le cloud pour bénéficier de la souplesse, de l’évolutivité et des économies de coûts, alors que certaines d’entre elles choisissent les services gérés en nuage afin de conserver leur expertise sur site » a déclaré Harry Gould, vice-président des alliances et partenariats mondiaux de SailPoint. « En collaborant avec Rackspace, nous offrons à nos clients communs l’occasion de bénéficier de la gouvernance d’identités dernier cri déployée dans l’environnement cloud de leur choix. Il s’agit d’un autre pas en avant dans notre engagement de permettre à nos clients de déployer leurs identités comme ils l’entendent, indépendamment de leur infrastructure ou de leurs besoins en identités. »

« De nombreuses entreprises ne disposent naturellement pas de l’expertise technique ni de la capacité de se frayer un chemin à travers les complexités de l’écosystème du cloud, de transférer avec succès leurs charges de travail vers le cloud et d’exploiter des environnements cloud à grande échelle » a déclaré Prashanth Chandrasekar, vice-président général et directeur général des clouds publics gérés chez Rackspace. « L’association de talent, de compétences et d’expertise de domaine de SailPoint et Rackspace permettent à un plus grand nombre de sociétés de lancer leurs programmes de gouvernance d’identités en éliminant le fardeau de transférer, gérer et mener à bien des charges de travail dans le cloud. »

Rackspace modernise le domaine informatique du monde multi-cloud d’aujourd’hui. En offrant l’informatique en tant que service, Rackspace permet aux clients de toutes les industries, tailles et sites, dans les secteurs privés et publics, de tirer parti de la puissance de la transformation numérique sans la complexité ni les coûts de la gérer aux-mêmes. Grâce à son portefeuille complet de services gérés prenant en charge applications, données, sécurité et infrastructure sur les plus grandes plate-formes cloud publiques et privées du monde, Rackspace peut offrir une expertise impartiale.

Avec ce partenariat, SailPoint renforce son engagement de fournir la gouvernance d’identités à toutes les entreprises, indépendamment de leurs préférences d’options de livraison, compétences et ressources. Les entreprises mondiales peuvent choisir de déployer des solutions de gestion d’identités leaders sur le marché en choisissant les options complètes suivantes : service géré dans le cloud, cloud public, centre de données ou logiciel SaaS.

SailPoint : The Power of Identity™

SailPoint, le leader de la gouvernance des identités pour entreprises, apporte la solution Power of Identity à sa clientèle du monde entier. La plateforme ouverte de gestion des identités de SailPoint confère aux entreprises le pouvoir de pénétrer sur de nouveaux marchés, d’augmenter leurs effectifs, d’adopter de nouvelles technologies, d’innover plus rapidement et de se distinguer de la concurrence à l’échelle mondiale. À la fois pionnière du secteur et leader du marché de la gouvernance des identités, SailPoint confère sécurité, efficience opérationnelle et conformité aux entreprises évoluant dans des environnements informatiques complexes. SailPoint compte parmi ses clients les plus grandes sociétés mondiales dans les secteurs les plus variés, parmi lesquelles figurent : 7 des 15 plus grandes banques, 4 des 6 principaux prestataires d’assurance médicale et de gestion des soins de santé, 9 des 15 principaux assureurs multirisques, 5 des 15 plus grandes sociétés pharmaceutiques, et 11 des 15 plus importantes agences fédérales.

