Sailpoint Technologies : nomme Charles Poff au poste de responsable principal de la sécurité de l'information

SailPoint Technologies Holdings, Inc. (NYSE : SAIL), le chef de file de la gouvernance des identités d’entreprise, a annoncé aujourd’hui la nomination de Charles Poff au poste de responsable principal de la sécurité de l’information (Chief Information Security Officer, CISO). À ce poste, Charles supervisera la sécurité globale des produits, des services, des réseaux et des actifs de SailPoint. Il sera aussi membre à part entière du Comité de sécurité de SailPoint, dont la charte vise à renforcer la résilience au risque cybernétique de la société tant en matière de technologies que de produits.

« La sécurisation de notre société et de notre technologie est essentielle dans chaque aspect de notre activité, en particulier alors que nous nous développons et que nous évoluons pour répondre aux besoins changeants de sécurité et de gouvernance de nos clients », a déclaré Mark McClain, PDG et cofondateur de SailPoint. « Le calibre de l’expertise et la solide expérience que Charles apporte à SailPoint sont impressionnants et nous anticipons avec intérêt l'impact qu'il aura sur l’activité. »

Charles compte plus de 20 années d’expérience dans l'optimisation du profil sécuritaire des entreprises sans pour autant négliger les atouts commerciaux de vitesse et d’agilité. Il a une longue expertise dans la formation d'équipes de sécurité de classe mondiale axées sur le déploiement de programmes de sécurité proactifs. Il rejoint SailPoint après avoir passé près de 10 années chez HomeAway, Inc. où il dirigeait leur programme de sécurité.

« Face à l’aggravation des cyber menaces, les organisations doivent être de plus en plus agiles et concentrées sur la cybersécurité et la gouvernance », a déclaré Jim Pflaging, membre du conseil d’administration et président du Comité de sécurité de SailPoint . « Charles gère la cyber menace d'une manière qui cadre bien avec l’engagement profond de SailPoint pour améliorer la sécurité et la confidentialité de nos clients, employés, et parties prenantes. »

« SailPoint est déterminée à consolider la sécurité dans toute l’entreprise, une philosophie dans laquelle je crois profondément », a déclaré M. Poff. « Je suis honoré de rejoindre SailPoint où j’aurai l’occasion de diriger la société vers un nouveau chapitre de maturité dans notre façon de protéger nos produits, nos systèmes, nos données, et en fin de compte, nos clients. »

SailPoint, leader de la gouvernance des identités, fournit « The Power of Identity » (La force de l’identité) aux entreprises du monde entier. L’open identity platform, de SailPoint donne aux sociétés le pouvoir d’accéder à de nouveaux marchés, d’étendre leurs équipes, d’intégrer de nouvelles technologies, et d’innover plus rapidement afin d’être concurrentielles à l’échelle mondiale. En tant que pionnier de l’industrie et leader sur le marché de la gouvernance des identités, SailPoint assure la sécurité, l’efficacité opérationnelle et la conformité, aux entreprises dotées d’environnements informatiques complexes. SailPoint compte parmi ses clients les plus grandes sociétés mondiales dans les secteurs les plus variés, parmi lesquelles figurent : 8 des 15 plus grandes banques, 4 des 6 principaux prestataires d’assurance médicale et de soins de santé gérés, 9 des 15 principaux assureurs multirisques, 5 des 13 plus grandes sociétés pharmaceutiques, et 11 des 15 plus importantes agences fédérales.

