Saint-Gobain : Goldman Sachs entame le suivi à l'achat

18/07/2019 | 10:41

Goldman Sachs a entamé le suivi de l'action Saint-Gobain avec un premier conseil d'achat, en mettant en avant la transformation du groupe de matériaux de construction et sa faible valorisation. L'objectif de cours de 42 euros augure potentiellement d'une hausse de 23%.



Les analystes mettent d'abord en avant les mesures d'économie mises en place par la direction, ce dont devrait découler une hausse du résultat d'exploitation. Goldman Sachs relève aussi la 'transformation' que connaît Saint-Gobain, ce qui passe par la cession d'actifs de distribution peu performants.



Enfin, le PER 2020 de la valeur, qui selon les prévisions de Goldman Sachs ressort à 10 fois, présente une décote de l'ordre de 30% tant du point de vue historique que relativement aux valeurs comparables.







