Saint-Gobain : Jefferies n'est plus à 'sous-performance'

31/03/2020 | 15:11

Jefferies relève son opinion sur Saint-Gobain de 'sous-performance' à 'conserver' avec un objectif de cours ajusté de 30,7 à 24,5 euros, dans une note consacrée aux valeurs européennes des matériaux de construction.



'Les actions à croissance défensive ont continué de surperformer les pairs plus cycliques sur le dernier mois', note le broker, qui prévient toutefois que l'incertitude devrait se poursuivre, et a réduit ses prévisions de profit opérationnel de 10-25% dans le secteur.



'Les opportunités les plus intéressantes figurent là où des meilleurs points d'entrée se sont ouverts sur des actions avec des marchés finaux plus défensifs ou de croissance, une gestion de qualité et des bilans robustes', juge-t-il dans ce contexte.



