Saint-Gobain : Oddo BHF reste à 'achat', abaisse sa cible

24/03/2020 | 10:02

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' sur Saint-Gobain tout en réduisant son objectif de cours de 42 à 27 euros, ce qui laisse un potentiel de progression estimé à 51% pour le titre du fournisseur français de matériaux de construction.



S'il reconnait que 'le choc du coronavirus est devenu un choc financier majeur', avec un scénario économique passé 'de l'orange au rouge vif', le bureau d'études met en avant pour Saint-Gobain un bilan solide et deux variables d'ajustement, à savoir le dividende et Sika.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.