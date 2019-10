Saint-Gobain : reste le Top Pick du secteur d'Oddo

01/10/2019 | 10:09

Saint-Gobain a annoncé hier soir la finalisation de la cession de sa filiale Distribution Bâtiment en Allemagne au groupe Stark. Le groupe a également indiqué avoir atteint son objectif de cession de 3 MdE.



Suite à cette annonce, le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur la valeur et l'objectif de 45 E. ' Le titre présente une décote de plus de 30% par rapport aux comparables côtés, niveau historiquement élevé. Saint-Gobain reste plus que jamais notre Top Pick du secteur '.



' La déconsolidation de la Distribution en Allemagne nous amène à augmenter notre marge d'EBIT à 7.9% en 2019 (+10 pb) et 8.2% en 2020 (+20 pb) ' indique Oddo.



' Même si la route est longue et difficile, nous pensons que la cession de PAM reste la meilleure chose pour Saint-Gobain. La recherche d'un partenaire stratégique nous semble la meilleure solution compte tenu du contexte ' rajoute Oddo dans son étude du jour.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.