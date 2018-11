Agenda economique du lundi 26 novembre

** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** PARIS : - Présentation en conseil des ministres du projet de loi d'orientation des mobilités, conférence de presse à 14h30 - 14h50 Adjudication de BTF BERLIN : - 10h00 Indice Ifo du climat des affaires / novembre BRUXELLES : - 15h00 Audition de Mario Draghi au Parlement européen BUENOS AIRES : - Réunion des ministres des Finances et banquiers centraux du G20 (première journée) SOCIÉTÉS : PARIS : - 07h30 Saint-Gobain / présentation de la nouvelle organisation du groupe - Icade / journée investisseurs (communiqué avant Bourse) - Trigano / résultats annuels ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ICADE 1.34% 71.8 -12.36% SAINT-GOBAIN 2.01% 31.77 -30.90% TRIGANO 4.52% 86.75 -41.11%