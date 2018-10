COMMUNIQUÉ DE PRESSE

24 octobre 2018

Grand Prix Saint-Gobain des Jeunes Talents V.I.E

Saint-Gobain distingue les lauréats de son premier concours V.I.E.

Le Groupe a récompensé les six gagnants du premier Grand Prix Saint-Gobain des Jeunes Talents V.I.E.*, issus d'écoles de commerce, d'ingénieurs et

d'universités. Ce concours distingue les jeunes talents dont la mission a été particulièrement contributive pour le développement de Saint-Gobain à l'international et dont le comportement a spécialement illustré l'une des cinq

Attitudes managériales déployées par le Groupe : être proche du client, agir en entrepreneur, innover, être agile, développer une culture ouverte et engageante.

Un prix spécial Digital a également été remis. Le lancement de ce Grand Prix illustre la promesse de marque employeur de Saint-Gobain : « Invent yourself.

Reshape the world »**.

« Nous sommes très heureux de distinguer les gagnants de notre premier concours de jeunes talents et les remercions pour le travail remarquable qu'ils ont accompli durant leur mission », a déclaré Claire Pedini, Directrice Générale Adjointe chargée des Ressources Humaines. « Je remercie également leurs tuteurs qui proposent des VI.E. exigeants et divers, avec un suivi très personnalisé du début à la fin de la mission. Ces tuteurs déploient des efforts constants pour renforcer et optimiser notre programme V.I.E. », a-t-elle ajouté.

Parmi les volontaires ayant effectué au moins six mois de mission entre le 1er juillet 2017 et le 1er juillet 2018, 55 jeunes, issus de 15 pays, ont candidaté. Après étude de leur dossier et recommandation de leur manager, 18 jeunes talents ont été présélectionnés par les 10 Délégations Régionales de Saint-Gobain ayant participé au Grand Prix 2018. Le jury final composé de dirigeants du Groupe Saint-Gobain a déterminé les gagnants des six prix :

- Le prix « Etre proche du client » a été décerné à une mission de développement commercial en Afrique de l'Ouest.

- Le prix « Agir en Entrepreneur » revient à une mission d'achat en Grande Bretagne au bénéfice d'un investissement au Vietnam.

- Une mission de R & D aux Etats-Unis a remporté le prix « Innover ».

*Volontariat International en Entreprise, statut géré par l'Agence gouvernementale BUSINESS FRANCE, permettant à de jeunes diplômés d'accomplir une première expérience professionnelle à l'étranger, au

profit du rayonnement économique des entreprises françaises.

** « Inventez-vous. Redessinez le monde »

- Le prix « Etre agile » a été attribué à une mission sur le développement durable de nos produits dans les pays nordiques.

- Le prix « Développer une culture ouverte et engageante » a été décerné à une mission marketing Habitat en Belgique.

- Le prix spécial Digital revient à une mission de data scientist expérience client en Grande Bretagne.

Depuis la création du V.I.E. en 1985, Saint-Gobain a accueilli 730 volontaires dans près de 50 pays. Grâce à un partenariat étroit avec les équipes de Business France, Saint-Gobain a multiplié par trois le nombre de ses V.I.E. depuis 2014 (passant de 37 à 130). Le taux de femmes a fortement augmenté et s'élève aujourd'hui à 50 %. En 2017, 60 % des volontaires ont été embauchés à la fin de leur mission, dont 50 % de femmes.

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien- être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.

40,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017

Présent dans 67 pays

Plus de 179 000 collaborateurs www.saint-gobain.com@saintgobain

