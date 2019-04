COMMUNIQUÉ DE PRESSE

23 avril 2019

La plateforme d'inspiration, de conseils et de services saint-gobain.fr s'enrichit de nouvelles fonctionnalités et se dote d'une nouvelle identité : La Maison Saint-Gobain

Nouvelle identité, nouveau logo, nouveaux univers de la maison et une ambition réaffirmée pour le site saint-gobain.fr qui devient lamaisonsaintgobain.fr. Cette nouvelle plateforme accompagne les particuliers de A à Z dans leurs projets d'aménagement et de rénovation en offrant toujours plus d'idées pour s'inspirer, des solutions pour la maison et la mise en relation avec des artisans partenaires, des architectes et des coach travaux.

Trouver l'inspiration, formaliser son projet, estimer son budget, dénicher les bons artisans et architectes, faire les choix techniques les plus innovants, déléguer ses démarches administratives, savoir comment bénéficier d'éventuelles aides fiscales ou encore faire appel à un Coach Travaux pour

un accompagnement personnalisé de la conception de son projet à la livraison du chantier…, en une seule adresse, lamaisonsaintgobain.frmet à la disposition des particuliers tout le savoir-faire de Saint- Gobain pour un habitat plus confortable, plus sain et plus responsable.

Plus d'inspiration, plus de conseils, plus de services pour une plateforme encore plus accueillante !

Lancé en mars 2018, le site s'enrichit de nouveaux contenus et de nouvelles fonctionnalités pratiques pour encore mieux accompagner les particuliers dans leurs projets de travaux Il propose désormais :

∙une centaine de solutions d'aménagement, 8 styles pour trouver l'inspiration, plus de 500

articles de conseils et un très grand nombre de produits innovants ;

∙pas moins de 80 guides travaux dans 5 domaines (chauffage et ventilation, aménagement

intérieur, menuiseries extérieures, électricité, isolation du logement) ;

∙de nouveaux univers comme l'extérieur (jardin, terrasse, balcon) ;

∙un outil très pratique d'estimation du coût des travaux, par pièce ou types de travaux, permettant d'obtenir un aperçu fiable des tarifs proposés par les professionnels de sa région.

