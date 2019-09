La valeur du jour à Paris - SAINT-GOBAIN : objectif de cessions pour fin 2019 atteint, le titre prend la tête du CAC 40

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Saint-Gobain a bouclé son objectif de cessions pour fin 2019 avec plus de 3 milliards d'euros de cessions en chiffre d'affaires réalisées ou signées à ce jour. Une étape importante dans l'exécution de la stratégie d'optimisation de son portefeuille, atteinte avec la vente de son activité vitrage bâtiment en Corée du Sud, Hankuk Glass Industries. A la Bourse de Paris, le titre du groupe spécialisé dans la production, la transformation et distribution de matériaux grimpe de 2,24% à 36,02 euros et prend la première place du CAC 40.Saint-Gobain a conclu un accord en vue de la cession de son activité vitrage bâtiment en Corée du Sud au fonds Glenwood Private Equity, société d'investissement leader en Corée spécialisée dans les activités industrielles et le secteur de la construction.La transaction devrait être effective à la fin de l'année 2019 après obtention de l'autorisation des autorités de la concurrence compétentes. Elle se fera sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 240 millions d'euros.En 2018, l'activité a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros pour un résultat d'exploitation de 10 millions d'euros. La société emploie 310 personnes, dispose principalement de deux unités de production de verre plat et d'une ligne de transformation.Avec cette cession, Saint-Gobain boucle ainsi son objectif de cessions pour fin 2019, annoncé l'an dernier.Le groupe entendait également poursuivre une politique d'acquisitions créatrices de valeur et lancer une revue de son organisation avec en perspective une meilleure agilité pour favoriser la croissance et renforcer sa compétitivité.C'est dans cette optique que le plan "Transform & Grow" a vu le jour, reposant sur deux piliers : modification de la structure organisationnelle et accélération du programme de rotation du portefeuille."Le programme ‘Transform & Grow' va nous permettre de libérer un potentiel significatif de croissance et de rentabilité supplémentaires", avait alors indiqué Benoit Bazin, qui a réitéré sa confiance lors de la publication des résultats du premier semestre 2019.