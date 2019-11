Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Saint-Gobain se renforce aux Etats-Unis. Le groupe spécialisé dans la production, la transformation et la distribution de matériaux va mettre la main sur l’américain Continental Building Products, en reprenant l’intégralité des actions de ce dernier pour un montant de 37 dollars par action. Cela représente une valeur d’entreprise totale d’environ 1,4 milliard de dollars. A la Bourse de Paris, le titre Saint-Gobain recule de 2,67% à 37,04 euros et prend la dernière place du CAC 40.Continental Building Products est un spécialiste de la plaque de plâtre en Amérique du Nord, qui emploie 645 collaborateurs. Il devrait réaliser en 2019 un chiffre d'affaires estimé à 510 millions de dollars et un Ebitda ajusté estimé à 130 millions de dollars selon le consensus des analystes financiers.Le prix convenu représente une prime de 34,4% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 60 derniers jours au 11 novembre 2019."La société offre une importante complémentarité géographique avec les installations nord-américaines de Saint-Gobain, un bon ancrage dans les géographies à forte croissance de l'Est et du Sud-Est des Etats-Unis et un niveau de rentabilité élevé", a expliqué le groupe.Saint-Gobain s'attend à ce que l'opération, qui s'inscrit dans le cadre de sa stratégie d'optimisation du portefeuille, soit créatrice de valeur dès la troisième année suivant sa réalisation.Le groupe poursuit ainsi le remodelage de son portefeuille d'activités. Depuis le début de l'année, 12 acquisitions ont d'ailleurs été réalisées. Parmi ces dernières, on compte notamment Pritex (mobilité, solutions acoustiques), Plaka Mexico (plaque de plâtre), ou encore Celima (mortiers au Pérou).Et Saint-Gobain ne compte pas s'arrêter là. Il va en effet continuer d'examiner les possibilités d'acquisitions en 2020. C'est ce qu'a déclaré le PDG, Pierre Chalendar, lors d'une conférence téléphonique.Ce remodelage passe aussi par des cessions. A ce jour, celles réalisées ou signées par le groupe représentent un chiffre d'affaires d'environ 3,3 milliards d'euros, dépassant l'objectif initial de plus de 3 milliards d'euros de cessions en chiffre d'affaire fixé pour la fin de l'année.Le produit des cessions financera ainsi en majeure partie l'acquisition de Continental Building Products, qui devrait être finalisée au second semestre 2020. Elle a d'ailleurs été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux parties.