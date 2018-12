Le point sur les changements de recommandations à Paris

PARIS, 3 décembre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris. * VALLOUREC - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et revoit son objectif de cours à 3,30 euros contre 11 euros. * ACCOR - Bernstein relève son conseil à "performance de marché" et revoit son objectif de cours à 40 euros contre 37 euros. * LEGRAND - JPMorgan abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" et son objectif de cours à 55 euros contre 57 euros. * SAINT-GOBAIN - Deustche Bank abaisse son objectif de cours à 43 euros contre 55,80 euros. * TARKETT - Deustche Bank abaisse son objectif de cours à 20,5 euros contre 24,7 euros. (Service Marchés)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ACCOR -1.68% 39.2 -8.84% LEGRAND 0.11% 54.1 -15.72% SAINT-GOBAIN -0.44% 32.735 -28.81% TARKETT -0.73% 21.88 -37.45% VALLOUREC -2.43% 2.085 -58.59%