Les émissions obligataires corporate sont toujours en vie

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIR LIQUIDE 4.58% 111.8 -15.29% ENGIE -4.71% 9.386 -31.61% SAINT-GOBAIN -1.89% 21.36 -40.49%

Contrairement à ce que l'on pourrait intuitivement penser, certaines multinationales continuent d'emprunter sur les marchés financiers. Ainsi Saint-Gobain (-2,46% à 21,18 euros) a annoncé ce matin avoir réalisé une émission obligataire de 1,5 milliard d'euros en deux tranches. La première tranche a atteint 750 millions d'euros à 3 ans avec un coupon de 1,75%. La seconde tranche s'est également établi à 750 millions d'euros à 7 ans 1/2 avec un coupon de 2,375%. Le groupe ajoute que la demande s'est élevée à plus de 8 milliards d'euros avec plus de 300 investisseurs intéressés.Cette opération, qui permet au spécialiste de la construction de renforcer sa liquidité en ces temps incertains, n'est pas la seule à avoir été réalisée ces derniers jours.Aidées par la décision de la Banque centrale européenne (BCE), mercredi 18 mars, de mobiliser une somme astronomique de 750 milliards d'euros dans le cadre d'un plan d'urgence baptisé ''programme d'achat urgence pandémique'' (PEPP) certaines entreprises ont profité de cette annonce pour effectuer des opérations de levées de dette auprès d'investisseurs institutionnels approvisionnés en liquidités.Saint-Gobain n'est donc pas la seule entreprise a avoir récemment émis des obligations corporate. Autre société française, le producteur de gaz Air Liquide, a levé un milliard d'euros en deux tranches vendredi 27 mars. La première tranche, de 500 millions d'euros, est d'une durée de cinq ans et offre un rendement de 1,022%. La seconde , du même montant, offre un rendement de 1,47%, mas sur 10 ans. Le groupe précise que les fonds levés permettront au groupe de refinancer par anticipation les échéances obligataires de juin 2020, et de continuer à financer de manière durable sa croissance à long terme, et ce dans des conditions très compétitives.Autre entreprise de l'hexagone, Engie a également annoncé, mardi dernier, avoir émis une obligation d'un montant total de 2,5 milliards d'euros, en trois tranches, pour un coupon moyen de 1,71% et une maturité moyenne de 8 ans.La BCE a ainsi ouvert une fenêtre de tir qui pourrait bien voir de nombreuses autres entreprises en profiter pour émettre et renforcer leur coussin de liquidité dans l'objectif de passer une crise du Covid-19 dans des conditions plus confortables.