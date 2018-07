SAINT-GOBAIN : Barclays abaisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays a maintenu sa recommandation Souspondérer et abaissé son objectif de cours de 39 à 36 euros sur Saint-Gobain. Le bureau d'études continue à craindre que le groupe français peine à compenser la hausse des coûts des matières premières par la hausse de ses prix de vente, soulignant en plus qu'il va être confronté à des bases de comparaison plus exigeantes au second semestre. Barclays ajoute que Saint-Gobain reste largement exposé à un marché français de la construction qui s'affaiblit.