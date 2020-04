SAINT-GOBAIN : Jefferies réduit sa cible

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a abaissé son objectif de cours de 23,8 à 23,1 euros et réitéré sa recommandation à Conserver sur Saint-Gobain après la publication de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2020. Avec une décroissance organique de 4,9%, la maison d'études souligne une publication au dessus de ses estimations (-8,8%). Le broker précise qu'il porte dorénavant son anticipation de marge d'Ebit 2020 à 4,7% contre 7,3% dans sa précédente recommandation et 8% réalisée par le spécialiste des matériaux de construction l'an passé.Le courtier souligne que compte tenu de l'historique de ses dividendes et de sa liquidité, il est surpris que Saint-Gobain ait décidé de retirer son dividende de 2019.L'analyste réduit ses prévisions de bénéfices par action 2020 et 2021 à, respectivement, 1,25 et 2,30 euros contre 2,59 et 3,34 euros précédemment.