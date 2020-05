SAINT-GOBAIN : UBS reste Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS réitère son opinion Neutre ainsi que son objectif de cours de 28,5 euros sur Saint-Gobain après l'annonce de la vente de la totalité des parts du spécialiste des matériaux dans Sika. La banque helvète souligne que la période de blocage de deux ans avait expiré le 11 mai et que cet évènement n'est pas, à son avis, surprenant. Si l'entreprise n'a pas donner de détails sur l'utilisation des fonds, le broker suppose que la société pourrait utiliser le produit de la vente pour réduire sa dette nette.Le courtier ajoute que la vente sera donc probablement légèrement dilutive pour le bénéfice par action (BPA), bien que cet impact négatif puisse être compensé par le remboursement de certaines dettes, en supposant que le groupe utilisera le produit de la vente uniquement pour se désendetter.L'analyste anticipe un bénéfice par action ajusté de 1,09 euro pour 2020, de 2,45 euros pour 2021 et de 3,02 euros pour 2022 contre un consensus de respectivement 2,18 euros, 2,91 euros et 3,24 euros.