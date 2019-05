SAINT-GOBAIN : acquiert la société Pritex

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Saint-Gobain a acquis Pritex, société spécialisée dans les solutions acoustiques et thermiques en matériaux polymères composites pour le marché de la mobilité. Cette acquisition va permettre à l'activité Mobilité de Saint-Gobain Solutions de Haute Performance d'étendre son modèle de croissance au-delà du verre et de devenir un fournisseur de solutions pour le marché de la mobilité ciblant le confort, la sécurité et les économies d'énergie.Avec le développement des véhicules électriques, les besoins en solutions différenciées pour contrôler le bruit et alléger les produits s'accélèrent. L'expertise de Pritex dans la conception et les matériaux thermo-acoustiques, associée aux compétences de Sekurit dans le verre mince, permettent d'offrir une gamme élargie de solutions acoustiques et thermiques sur mesure pour le marché de l'automobile.Pritex emploie 240 personnes et a enregistré un chiffre d'affaires de près de 20 millions d'euros en 2018. Créée il y a 60 ans, la société est basée au Royaume-Uni et développe une forte présence en Europe.