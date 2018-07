SAINT-GOBAIN : cède ses activités d'installation verrière au Royaume-Uni

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Saint-Gobain a cédé ses activités d’installation de façades et de remplacement de vitrage au Royaume-Uni à une filiale de CoBe Capital. La cession est effective au 1er août 2018. Exerçant son activité commerciale sous le nom de Glassolutions jusqu’à la cession, cette branche a réalisé un chiffre d’affaires annuel d’environ 70 millions de livres sterling et emploie environ 440 salariés. Les activités restantes de Glassolutions, opérant dans les domaines de la transformation et de la distribution du vitrage, pour la construction neuve et la rénovation, ne sont pas concernées par cette opération.